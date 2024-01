Alunas de psicologia da FAM participam de projeto de equoterapia da Esalq

Alunas do curso de psicologia da FAM (Faculdade de Americana) participam, por meio do estágio de saúde mental, do Projeto Equoterapia, da Esalq (Escola Superior de Agricultura Luiz de Queiroz), da USP (Universidade de São Paulo), em Piracicaba. A novidade é resultado de uma parceria entre as instituições.

O curso de difusão “Atividades assistidas com cavalos” será ministrado no setor de equinocultura, do departamento de Zootecnia da Esalq/Usp. No total, seis alunas da FAM integram o projeto. As atividades tiveram início na última segunda-feira.

Parceria entre a FAM e a Esalq é inédita – Foto: Divulgação

Rachel De Luca Giannotti, do 9º semestre de psicologia, afirma que a possibilidade de aprender novos conceitos dentro da área de estudo foi o que chamou atenção no momento de escolher a atividade com cavalos.

“A minha expectativa para este estágio é ter uma experiência prática com a equoterapia com crianças. É um estágio diferenciado. Sempre gostei de animais, mas esta é a minha primeira experiência com equoterapia”, disse.

Equoterapia é um método terapêutico e educacional, que utiliza o cavalo dentro de uma abordagem multidisciplinar e interdisciplinar, nas áreas de saúde, educação e equitação.