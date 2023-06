Acusada de participar da morte do marido no Novo Mundo é absolvida

Após julgamento, Fátima retornou para casa com familiares; advogado celebrou o resultado - Foto: Junior Guarnieri - Liberal.JPG

A Justiça de Americana absolveu Fátima Roberta Galo Leite, 51, pelo homicídio do marido, o motoboy Marco Roberto Bernardo Leite, 52, em maio de 2021, no Parque Novo Mundo. O tribunal do júri aconteceu nesta quarta-feira. Ela estava presa há dois anos na Penitenciária de Rio Claro e depois do julgamento voltou para a casa de familiares.

O morador de rua Adriano Willian dos Santos, 31, que também cumpria pena pelo mesmo período pelo assassinato teve a pena desclassificada para tentativa de furto qualificado e foi condenado há 11 meses de prisão. No caso dele, o alvará de soltura deverá ser cumprido na unidade prisional, se não houver outra pena anterior que o impeça de sair.

O advogado Jean Carlos de Lima, que atuou na defesa de Fátima, enfatizou que a justiça foi feita. “Nunca tive dúvida de sua inocência. Minha sensação é de dever cumprido. Espero que a Fátima siga sua vida de volta para a sociedade, já que foi inocentada.”

Após o juiz Wendell Lopes Barbosa de Souza ler a sentença, Fátima retornou para o plenário e foi abraçada pelas irmãs, tia e sobrinhas que acompanharam o julgamento. “Não consigo falar a sensação de ser livre. É uma mistura de sentimentos”, disse.

O único filho de Fátima e Marco também acompanhou o júri, em silêncio. “Eu não sei o que dizer. Não falava com meus pais há oito anos. Nossa relação nunca foi boa. Por um lado estou feliz, porque minha mãe está sendo absolvida, mas por outro lado ainda tenho dúvidas que ficaram sem respostas.”

SATISFAÇÃO. O advogado Renan Farah, que representou Adriano, ficou satisfeito. “A pena foi ótima. Desde a audiência na primeira fase, ele nunca soube a intenção de seu comparsa para o homicídio. O papel dele foi somente ajudar o outro a pular o muro para entrar na casa. Foi realmente a tentativa de furto qualificado mediante escala, no período noturno. Só foi injusto ficar tanto tempo preso”, afirmou.

Outro acusado de envolvimento na morte, William Ricardo Pereira Semião, 33, já foi julgado e condenado a 28 anos de prisão.

CONFISSÃO. Durante interrogatório, ele confessou que invadiu a casa para furtar bens, mas também tinha a intenção de matar o motoboy. A vítima foi esfaqueada na cozinha do imóvel. Ele relatou que era amante de Fátima e disse que a mulher não sabia do crime.