Acidente com ambulância interdita Rodovia dos Bandeirantes, em Sumaré

Colisão foi frontal e a motorista do VW Polo foi socorrida em estado grave; helicóptero Águia foi acionado

Acidente na Rodovia dos Bandeirantes, em Sumaré – Foto: Polícia Militar Rodoviária / Divulgação

Um acidente envolvendo uma ambulância e um veículo VW Polo interditou totalmente as faixas do sentido capital-interior no quilômetro 122 da Rodovia dos Bandeirantes (SP-348), em Sumaré, na tarde desta quinta-feira (18). Três pessoas ficaram feridas.

A concessionária CCR AutoBAn, que administra a rodovia, informou que o acidente ocorreu por volta de 15h30. O trânsito seguiu parado por mais de uma hora, sendo liberado por volta das 17h – foi registrado ao menos um quilômetro de congestionamento. O trecho é próximo ao limite com Santa Bárbara d’Oeste.

Helicóptero Águia foi acionado para atendimento – Foto: Claudeci Junior / Liberal

A colisão foi frontal. A motorista do VW Polo foi socorrida em estado grave. Já o filho dela, de 15 anos, que estava no veículo, teve ferimentos leves. Eles foram levados para o Pronto-Socorro Dr. Edison Mano, em Santa Bárbara.

O helicóptero Águia, da Polícia MIlitar, foi acionado para atendimento da ocorrência.

Na ambulância estava apenas o motorista. Até a publicação desta reportagem não havia informação sobre o estado de saúde dele.