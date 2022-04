Ação vai visitar 1,2 mil imóveis por dia em Americana

Equipe atua com o objetivo de orientar a população e eliminar criadouros do mosquito Aedes aegypti, transmissor da doença

Uma força-tarefa contra a dengue foi montada pela Secretaria de Saúde de Americana para visitar, em média, 1,2 mil imóveis por dia. O objetivo é orientar a população e eliminar criadouros do mosquito Aedes aegypti, transmissor da doença.

A ação acontece em meio a uma disparada nas contaminações. Conforme o LIBERAL noticiou nesta terça, só entre o dia 11 e esta segunda, o município registrou 438 casos, e o acumulado do ano quase dobrou: saltou de 494 para 932. Nesta terça, o número aumentou para 982.

Prefeitura de Americana também tem realizado nebulização nas casas – Foto: Prefeitura de Americana / Divulgação

“Esta Secretaria Municipal de Saúde está monitorando a situação diariamente e estaremos intensificando as ações de acordo com o cenário epidemiológico”, disse o secretário de Saúde, Danilo Carvalho Oliveira.

Segundo ele, pelo menos 30 agentes atuam no combate ao mosquito. Os funcionários da empresa Sime Prag do Brasil, contratada pelo Executivo para reforçar os trabalhos, têm feito visitas domiciliares no Zanaga.

Paralelamente, a administração mantém o PMCD (Programa Municipal de Controle da Dengue), cuja equipe realiza inspeções em pontos estratégicos, como borracharias, floriculturas e comércios de sucata, nos quais existe maior risco de contaminação.

Além disso, os servidores fazem busca ativa de novos casos em diferentes regiões da cidade.

Os agentes também têm realizado ações de nebulização em bairros com maior incidência, como Zanaga, Vila Bertini e Vila Belvedere.

Esse serviço teve início na quinta passada, no Zanaga, bem como as visitas de casa em casa. Entre quinta e sábado, 1.257 imóveis foram visitados. Noventa e quatro passaram por nebulização.

Nesta terça-feira, os funcionários da Sime Prag estiveram no Zanaga, onde os trabalhos devem prosseguir durante toda esta semana.

Mortes. Ao todo, três moradores de Americana morreram vítimas da dengue em 2022: uma mulher de 82 anos, do bairro Nova Americana; um homem de 60 anos, do Centro; e outro de 63, que residia no Jardim Nossa Senhora do Carmo.

Também há outros quatro óbitos que podem ter sido causados pela doença, mas aguardam confirmação.

O número de mortes confirmadas em 2022 já é o maior desde 2019, ano com mais vítimas na história da cidade: quatro.

Com os 982 casos, 2022 já se tornou o quinto ano com mais contaminações no município, atrás de 2014, 2015, 2016 e 2019. Está perto de superar 2016, que teve 1.068 ocorrências.