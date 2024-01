O governo federal anunciou nesta semana a distribuição gratuita de absorventes através do Programa Farmácia Popular. A medida faz parte das ações do Programa de Proteção e Promoção da Saúde e Dignidade Menstrual, implementado ao longo do ano passado. Na RPT (Região do Polo Têxtil), 171 farmácias estão credenciadas para realizar a distribuição.

São 48 unidades em Americana, 31 em Hortolândia, 15 em Nova Odessa, 32 em Santa Bárbara e 45 em Sumaré. O principal objetivo da iniciativa, de acordo com o Ministério da Saúde, é promover a equidade de gênero e facilitar o acesso a produtos menstruais, combatendo as desigualdades relacionadas à chamada “pobreza menstrual”.

Alguns estabelecimentos já realizam os ajustes finais para início da distribuição – Foto: Claudeci Junior / Liberal

A distribuição dos absorventes é direcionada especialmente a estudantes da rede pública de baixa renda, pessoas em situação de rua, em vulnerabilidade extrema e a população recolhida em unidades do sistema prisional.

Estima-se que o público-alvo do programa atinja aproximadamente 24 milhões de pessoas entre 10 e 49 anos em todo o País, sendo que, somente no Estado de São Paulo, cerca de 3,3 milhões de pessoas devem ser atendidas.

Para ter acesso ao benefício, as pessoas que se enquadram nos critérios estabelecidos precisarão apresentar um documento de identificação pessoal e uma autorização na farmácia credenciada. A autorização é emitida pelo aplicativo ‘Meu SUS Digital’, a nova versão do Conecte SUS já disponível para download. O portal do Ministério da Saúde oferece a opção de baixar o aplicativo, sendo que as orientações também estão disponíveis no Disque Saúde 136.

O LIBERAL entrou em contato com algumas farmácias em Americana nesta sexta-feira (19) para verificar se a distribuição já havia começado. A maioria das farmácias está ciente da distribuição e está realizando ajustes burocráticos para iniciar o atendimento nos próximos dias. Algumas, como a Drogal, aguardam um posicionamento da rede para começar a oferta.

Na Rua Fernando Camargo, a Droga Pires está finalizando os ajustes para começar a distribuição, com a intenção de iniciar ainda neste final de semana, funcionando 24 horas. No entanto, outras unidades, como a Drogaria do Ge, na Avenida Iacanga, desconhecem a medida.

Pobreza menstrual

A iniciativa do governo federal visa combater a chamada “pobreza menstrual”, um fenômeno associado aos tabus que cercam a menstruação, que podem levar à evasão escolar e desemprego. Segundo dados da ONU (Organização das Nações Unidas), no Brasil, uma a cada quatro meninas falta à escola durante o período menstrual, e aproximadamente quatro milhões enfrentam privações de higiene no ambiente escolar, incluindo acesso a absorventes, banheiros e sabonetes.

Quem pode receber e como retirar

– Brasileiras ou estrangeiras residentes no Brasil, com idades entre 10 e 49 anos, que estejam inscritas no CadÚnico (Cadastro Único) e tenham renda familiar mensal de até R$ 218 por pessoa. Estudantes de instituições públicas também podem receber, desde que estejam cadastrados no CadÚnico, com renda familiar mensal de até meio salário mínimo (R$ 706) por pessoa. Não há limite de renda para pessoas em situação de rua.

– Para retirar o absorvente, basta dirigir-se a uma unidade credenciada do Farmácia Popular, apresentar um documento de identificação oficial com número do CPF e a ‘Autorização do Programa Dignidade Menstrual’, que pode ser gerada digitalmente ou impressa através do aplicativo ou site do ‘Meu SUS Digital’ (nova versão do Conecte SUS). A autorização tem validade de 180 dias e a aquisição para menores de 16 anos deve ser feita por um responsável legal.

– Em casos de dificuldade no acesso ao ‘Meu SUS Digital’ ou na emissão da autorização, é possível buscar auxílio em uma UBS (Unidade Básica de Saúde), onde agentes de saúde e profissionais podem ajudar. Pessoas em situação de rua podem recorrer aos Cras (Centros de Referência da Assistência Social).

– Para aqueles recolhidos em unidades do sistema penal, a entrega será coordenada pelo Ministério da Justiça e Segurança Pública, com a distribuição ocorrendo diretamente nas instituições prisionais.

FONTE – Ministério da Saúde