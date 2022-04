Abertura de processo seletivo tem quase 500 inscritos no primeiro dia

Quase 500 pessoas se inscreveram no primeiro dia de abertura do processo seletivo para contratação temporária de 117 professores substitutos em Americana. Até as 16h45 desta segunda-feira, havia 497 interessados nas vagas.

O edital do processo seletivo foi publicado no Diário Oficial do município no último dia 23. As inscrições vão até 4 de abril, no site processoseletivo.seducpma.com. Não tem cobrança de taxa.

Conforme consta no documento, os profissionais atuarão em caso de vacância, licenças, afastamentos e ausências de professores titulares de cargos efetivos do quadro da rede municipal de ensino.

Os inscritos devem fazer a prova em 10 de abril, em local a ser divulgado, a partir das 8 horas. A classificação final será publicada no dia 20 do mesmo mês.

São 40 vagas para professor de creche, 20 para pré-escola, 35 para ensino fundamental 1, três para artes, três para ciências físicas e biológicas, três para geografia, três para história, três para educação física, uma para inglês, três para língua portuguesa e três para matemática.

O salário será de R$ 15,04 por hora para professores de creche; R$ 22,39 para pré-escola e fundamental 1; e R$ 24,55 para os demais. A jornada de trabalho será de 40 horas semanais.

No caso dos professores de creche, o valor aumentará após a aplicação do reajuste determinado pelo governo federal, que estabeleceu piso de R$ 3,8 mil para uma carga de 40 horas semanais. A adequação, que já foi formalizada pela prefeitura por meio de projeto de lei, ainda depende de aprovação por parte da Câmara Municipal.