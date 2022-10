Tarcísio é eleito governador de São Paulo

Aliado do presidente Jair Bolsonaro, ex-ministro superou o petista Fernando Haddad no segundo turno; ele vai governar o Estado a partir de 2023

Tarcísio também foi apoiado pelo atual governador, Rodrigo Garcia, terceiro colocado no primeiro turno - Foto: Isac Nóbrega - PR

O candidato Tarcísio de Freitas (Republicanos) foi eleito governador de São Paulo neste domingo. O ex-ministro, que é aliado do presidente Jair Bolsonaro (PL), venceu o petista Fernando Haddad no segundo turno. Ele terá um mandato entre 2023 e 2026.

Com 100% das urnas apuradas, o resultado foi o seguinte:

Tarcísio de Freitas | 13.480.033 votos | 55,24% dos votos válidos

Fernando Haddad | 10.908.867 votos | 44,73% dos votos válidos

Quem é Tarcísio

Tarcísio Gomes de Freitas é servidor público de carreira, tem 47 anos, é formado pela Academia Militar das Agulhas Negras (Aman) e graduado em engenharia no Instituto Militar de Engenharia.

Tarcísio e o prefeito de Americana, Chico Sardelli – Foto: Divulgação

Fez parte da missão de paz da Organização das Nações Unidas (ONU) no Haiti. Trabalhou nas áreas de infraestrutura e investimento, foi presidente do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT), e ministro da Infraestrutura. O vice na chapa é o administrador Felicio Ramuth (PSD).

Vitorioso na disputa pelo Palácio dos Bandeirantes, o novo governador terá o desafio de criar um grupo político próprio com quadros de sua confiança e outros de partidos aliados para atuar no seu entorno e constituir o primeiro escalão, após 28 anos de administração do PSDB.

Tarcisio do Freitas, do Republicanos, foi eleito governador de São Paulo – Foto: Marcello Casal Jr. / Abr

Na primeira eleição que disputou na vida e sem história em São Paulo, o ex-ministro bolsonarista está em um partido pequeno e que orbita na área de influência da Igreja Universal, o Republicanos, e já no segundo turno foi pressionado por União Brasil, PSDB e PP a manter as respectivas “ilhas” na máquina.

O candidato prometeu que não vai dar um “cavalo de pau” nem promover uma “destucanização” da máquina, mas também não garantiu a manutenção de áreas de influência.

Tarcísio tem dito em conversas reservadas que vai desalojar, por exemplo, o grupo do vereador Milton Leite (União Brasil) da pasta de Logística e Transportes e da Dersa, e indicar para a vaga um técnico de sua confiança. O mesmo vale para Habitação, pleiteada por tucanos.

Tarcísio era o candidato apoiado pelo presidente Jair Bolsonaro – Foto: Antonio Cruz – Agência Brasil

Se eleito, Tarcísio terá de administrar a pressão para abrigar bolsonaristas, mas sinaliza que vai barrar os integrantes da ala mais radical. “É óbvio que os partidos têm de ter participação (no governo), mas essa participação será com quadros técnicos”, disse ao Estadão o deputado federal Cezinha de Madureira (PSD), que atuou próximo à campanha.

O ex-ministro promete um gabinete com vozes moderadas, e já disse que nomes como seu coordenador de campanha Guilherme Afif e o médico Eleuses Paivas terão influência, sendo que o segundo é cotado para assumir a Saúde. Rafael Benini, que já atuou na Agência de Transporte do Estado de São Paulo e no Ministério da Infraestrutura, é cotado para assumir uma secretaria.

Tarcísio de Freitas quebrou hegemonia de quase 30 anos do PSDB no governo paulista – Foto: Palácio do Planalto

“É preciso separar o joio do trigo. Não vejo espaço para radicais em São Paulo. O Tarcísio deve respeitar o bolsonarismo, mas com filtros”, disse o prefeito de São Bernardo do Campo, Orlando Morando (PSDB), aliado de primeira hora do ex-ministro no segundo turno

O tucano afirmou que Tarcísio assumiu o compromisso de manter programas das gestões do PSDB, como Poupatempo, Bom Prato e AMEs (Ambulatório Médico de Especialidades). E receberá o governo com cinco folhas de pagamento em caixa. “Ele vai entregar 34 novas estações do metrô, entre monotrilho e convencionais.”

Promessas

Outro desafio será lidar com propostas polêmicas e complexas feitas no calor da campanha para agradar o eleitorado mais à direita e radicalizado, como tirar as câmeras dos uniformes da PM, desmembrar a Segurança Pública, acabar com a obrigatoriedade de comprovante de vacina no serviço público, privatizar a Sabesp e trazer a sede do governo para o centro. Algumas foram relativizadas no segundo turno, quando foi detectada a rejeição do eleitorado.

Tarcísio venceu o petista Fernando Haddad na disputa pelo Palácio dos Bandeirantes – Foto: Marcos Corrêa – PR

Os casos da Sabesp, câmeras e vacinas tornaram-se munição de Fernando Haddad (PT) nos debates, sabatinas, entrevistas e nos comerciais de TV, o que deixou o ex-ministro na defensiva.

“A questão das câmeras, ele falou que vai avaliar, a da Secretaria de Segurança ficou mal debatida. Tudo o que falou foi no âmbito da disputa eleitoral. Se for eleito, vai enfrentar a realidade de governo”, afirmou o cientista político da FGV (Fundação Getúlio Vargas) Marco Antonio Teixeira.

“Na vida política, você vai tendo informações e ajustando a sua opinião. Em relação às câmeras, o que ele tem dito é que, a princípio, pode ser mudado, mas com a responsabilidade que terá como governador não vai tomar nenhuma decisão sem conhecer com profundidade os estudos que balizaram a implementação. Se perceber que não é necessário mudar, vai manter como está”, disse ao programa Roda Viva o ex-ministro Gilberto Kassab, presidente do PSD e um dos principais aliados de Tarcísio.

Tarcísio também foi apoiado pelo atual governador, Rodrigo Garcia, terceiro colocado no primeiro turno – Foto: Isac Nóbrega – PR

O ex-prefeito teve um papel de destaque na campanha em São Paulo, especialmente no segundo turno, quando alugou um jatinho para viajar pelo interior com outras lideranças do Centrão em busca do apoio de prefeitos que eram da base do PSDB.

Relação com deputados

Tarcísio também deve lidar com uma disputa que já se forma pelo comando da Assembleia Legislativa de São Paulo (Alesp). Seu partido, o Republicanos, atua como braço político da Igreja Universal do Reino de Deus e é um dos que se interessa pela presidência da Alesp. Especialistas apontam que a articulação com o Centrão será decisiva para uma bom trânsito na Alesp, que agora terá o PL como maior bancada.

O ex-ministro chega ao dia 30 de outubro em meio a um segundo turno mais atribulado, com desgastes da disputa pela reeleição do padrinho político Jair Bolsonaro resvalando em sua campanha.

Depois de sair na liderança no primeiro turno, com um resultado que surpreendeu tanto sua equipe quanto a do adversário Fernando Haddad, Tarcísio se propôs a percorrer uma agenda intensa no segundo turno, que incluiu uma maratona de cultos e encontros com religiosos.

A principal marca do período, porém, aconteceu em visita a Paraisópolis, na zona sul da capital paulista, quando Tarcísio teve sua agenda interrompida por um tiroteio nos arredores. Minutos depois, o candidato foi às redes sociais e disse ter sido “atacado por criminosos”. Mais tarde, recuou e falou que os disparos poderiam se tratar de disputa territorial.

A troca de tiros resultou na morte de um homem identificado como Felipe Lima, de 27 anos. O episódio foi usado como munição por opositores nas redes sociais.

Com informações do jornal O Estado de S. Paulo