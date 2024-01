Seis passos para ser promovido no trabalho

Todos já estivemos no início de nossas carreiras profissionais, observando uma longa escada corporativa e imaginando como começar a escalar cada degrau. Um pouco depois, já no meio da jornada, nos perguntamos o que é necessário para dar o próximo grande salto.

Pensando nisso, Virgilio Marques dos Santos, um dos fundadores da FM2S e professor em cursos de gestão e estratégias de empresas na Unicamp (Universidade Estadual de Campinas), lista recomendações para quem mira uma promoção.

“Seja qual for o seu caso, a pergunta permanece: o que é preciso para ser promovido? Apesar de não existir uma resposta única, hoje, à luz do caminho que segui, posso dar algumas recomendações que me faltaram quando era um estagiário em início de jornada. A ascensão profissional é uma arte e uma ciência. Requer habilidades certas, uma mentalidade focada e uma compreensão clara do que seus líderes valorizam”, comentou.

Confira os seis passos para conquistar uma promoção, segundo o especialista:

1. Seja bom no que faz

Antes de se preocupar com o próximo passo, é importante se destacar no papel que você já ocupa. Isso não significa apenas fazer o trabalho, mas dominá-lo. Mostre que você é confiável, competente e capaz de assumir novos desafios, entregando mais. “Se você estiver no mindset de não fazer aquilo pelo qual não é pago, acho difícil ser promovido. Para me destacar, sempre utilizei a estratégia de entregar mais. Mesmo no estágio, costumava encontrar formas para entregar mais valor do que os demais, trazendo novas opções e conhecimentos para o processo”, lembrou Virgilio.

2. Continue aprendendo e se desenvolvendo

A educação não termina quando você deixa a sala de aula. Aprender novas habilidades e expandir seu conhecimento são essenciais para avançar em sua carreira. Procure oportunidades de aprendizado contínuo e invista tempo para se atualizar nas últimas tendências e inovações em seu campo.

Opte sempre pela consistência no conhecimento que você está adquirindo. É melhor agregar conhecimento sólido e ter capacidade de aplicar o que se sabe. Palavras da moda ou conhecimentos pouco sólidos não farão a diferença em um cenário complexo.

3. Mostre liderança

Não é necessário ter um título de gerente para demonstrar liderança. Mostrar iniciativa, proatividade, tomar a frente em projetos e ajudar colegas são sinais claros de um futuro líder. Lembre-se, a liderança é sobre influência, não autoridade.

4. Comunique-se eficazmente

A comunicação eficaz é uma habilidade crucial em qualquer nível. Seja claro, conciso e, acima de tudo, respeitoso. Lembre-se de que a comunicação também envolve escuta ativa. Mostre empatia e interesse genuíno pelos outros, e você será valorizado como um grande comunicador.

“Como a maioria das graduações não aborda o tema, é um assunto que vale a pena estudar. Como engenheiro, enfrentei grande dificuldade nesse quesito, mas é possível treiná-lo e aperfeiçoá-lo. Antes de fechar essa lacuna de conhecimento, as oportunidades de promoção eram raras”, confessou o especialista.

5. Esteja disposto a sair da zona de conforto

Crescimento e conforto raramente andam de mãos dadas. Esteja disposto a aceitar novos desafios, mesmo que pareçam assustadores no início. Mostre aos seus superiores que você é capaz de assumir riscos e aprender com seus erros.

Seja implantar um novo sistema de gestão, estruturar os processos de marketing, aprender a realizar vendas consultivas ou até mesmo organizar um armazém, se você quer liderar, terá de ter capacidade de aprender.

6. Seja um bom colega de equipe

Um bom relacionamento com colegas de trabalho é fundamental. Seja confiável, prestativo e positivo. Um funcionário que adiciona valor à equipe é um candidato forte para promoção. Não seja um problema, que reclama e faz fofoca dos colegas. Além de não pegar bem, isso gera atritos para a liderança e para a equipe.

“Acredite, seus colegas de trabalho não são seus amigos, apesar de parecerem. Todos estão ali com um único objetivo: desenvolver a carreira e ter condições de satisfazer seus anseios materiais. Na hora do sucesso ou da pressão, é do colega justo e colaborativo que todos lembrarão”, aconselha Virgilio.

Vale lembrar que a promoção não acontece da noite para o dia. É um processo gradual que requer dedicação, paciência e trabalho árduo. “Lembre-se: seu crescimento profissional é uma jornada, não um destino”, finaliza.