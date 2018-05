Vacinação contra gripe vai até sexta-feira

A população tem até sexta-feira, dia 1º de junho, para tomar a vacina contra gripe em postos de saúde em todo o País. Segundo balanço divulgado na semana passada, ainda faltam 21 milhões de pessoas a serem imunizadas. Até sexta-feira passada, foram vacinadas 33,3 milhões de pessoas contra o vírus no Brasil.

Idosos, gestantes, crianças de 6 meses a 5 anos, portadores de doenças crônicas não transmissíveis, como diabete e hipertensão, fazem parte do público-alvo da campanha. De acordo com o Ministério da Saúde, entre o início do ano e 19 de maio, foram registrados 1.678 casos de influenza no País, com 280 mortes.

As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.