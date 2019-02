Terminais de ônibus de SP terão vacinação contra febre amarela

Ainda falta um mês para o término do verão, estação de maior risco de transmissão da febre amarela, segundo a Secretaria de Saúde do Estado de São Paulo, mas a campanha de vacinação permanece na capital paulista.

A SPTrans informa que nesta sexta-feira a Secretaria estadual da Saúde organiza nos terminais urbanos da capital paulista gerenciados pela SPTrans, o “Dia D” da Campanha de Vacinação contra a febre amarela, doença infecciosa grave, causada por vírus e transmitida por mosquitos.

A ação será realizada em todos os terminais das 10h às 16h, exceto no Terminal Mercado, onde não haverá por conta da proximidade com o Terminal Parque Dom Pedro II e pela ligação com o Terminal Sacomã, e no Terminal Cidade Tiradentes, que terá horário diferenciado, das 16h às 20h30.

Desde 2016, o Estado de São Paulo enfrenta um surto de febre amarela silvestre. Nos anos seguintes, destacamos ainda casos da doença e o fechamento de parques. No dia 20 de outubro de 2017, a secretaria confirmou que um macaco foi encontrado morto no Horto Florestal, na zona norte, infectado pela febre amarela. No dia 27 do mesmo mês, outros dois saguis encontrados mortos no Parque Anhanguera, na mesma região, também estavam com a doença.

“Eu já me vacinei, mas dá receio por causa de muitas pessoas que conheço e ainda não se vacinaram. O parque Horto Florestal sempre está lotado”, destacou o aposentado André Ferreira.

A cobertura da vacinação atinge média de 70% em todo o território paulista. Neste ano, foram confirmados 36 casos de febre amarela silvestre no Estado, dos quais nove resultaram em óbitos.

Entre janeiro e agosto de 2018, os casos de febre amarela no Estado de São Paulo cresceram mais de 400%, na comparação com o mesmo período de 2017. Nos dois últimos anos, 15 milhões de pessoas foram vacinadas. Segundo o Centro de Vigilância Epidemiológica, houve 502 casos de febre amarela com 175 mortes em 2018. No ano anterior, foram 74 casos e 38 óbitos.

No dia 9 de fevereiro deste ano, um macaco foi diagnosticado com febre amarela no Zoológico de São Paulo e está sendo monitorado em uma área isolada, de acordo com informações da Secretaria Estadual de Saúde. A campanha de vacinação também foi reforçada na região sudoeste da capital.

A moradora Cristiana Helena ressalta que assim que soube da morte de macacos por febre amarela em parques da zona norte da cidade procurou o posto de vacinação. Ela, o marido e o filho de quase 3 anos se imunizaram com medo da doença. “Já tomamos a vacina, o Gabriel não teve reação. Dá receio porque moramos perto do Parque Anhanguera”, disse.

Vale lembrar que a vacinação é indicada a partir dos 9 meses de idade e deve ser tomada, principalmente, por pessoas quem moram em área de risco. Quem for viajar para essas regiões, deve se imunizar 10 dias antes, quando a vacina faz o efeito.

O alerta, da Secretaria da Saúde do Estado, leva em conta a circulação do vírus em todo o litoral paulista – litoral norte, Baixada Santista e litoral sul -, além das regiões de parques estaduais na região da Serra do Mar e no Vale do Ribeira.

Serviço de vacinação nos terminais de ônibus das 10h às 16h*

Zona Sul

Terminal Campo Limpo

Terminal Capelinha

Terminal Grajaú

Terminal Guarapiranga

Terminal Jardim Ângela

Terminal João Dias

Terminal Parelheiros

Terminal Sacomã

Terminal Santo Amaro

Terminal Varginha

Zona Leste

Terminal A.E. Carvalho

Terminal Aricanduva

Terminal Vila Carrão

Terminal Penha

Terminal São Miguel

Terminal Sapopemba Teotônio Vilela

Terminal Cidade Tiradentes (das 16h às 20h30)*

Zona Oeste

Terminal Lapa

Terminal Pinheiros

Zona Norte

Terminal Casa Verde

Terminal Vila Nova Cachoeirinha

Terminal Pirituba

Centro

Terminal Amaral Gurgel

Terminal Bandeira

Terminal Parque Dom Pedro II

Terminal Princesa Isabel