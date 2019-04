Para Lojas Renner: é um desafio, mas é possível buscar uma margem bruta estável

O diretor administrativo e financeiro e de Relação com Investidores da Lojas Renner, Laurence Gomes, disse nesta sexta-feira, 26, durante teleconferência que a companhia poderá manter um nível de margem bruta estável este ano em relação ao ano passado. Segundo ele, a queda de 0,9 ponto porcentual na margem bruta de janeiro a março foi impactada desfavoravelmente, especificamente, pelo efeito cambial, na montagem da operação de “hedge” em comparação ao mesmo intervalo do ano passado.

“É desafiados, mas é possível buscar uma margem estável para 2019”, disse. No ano passado, a margem bruta da companhia encerrou o período em 56,5%, ante 55,7% em 2017. No primeiro trimestre deste ano, atingiu 55,3%.

Questionado sobre o crescimento da receita no primeiro trimestre, Gomes acrescentou que a maior parte do avanço, de 12,7% das vendas mesmas lojas, veio de “fatores internos” da companhia, do que especificamente de uma melhora no cenário de consumo no País. “Do crescimento das vendas mesmas lojas, 70% veio do aumento do fluxo e a razão disso vem do que temos feitos nos últimos anos, no desenvolvimento de produtos, das operações das lojas, da especialização das equipes e das lojas”, afirmou.

Galló

O início da teleconferência foi marcado pela despedida do executivo José Galló, que deu lugar a Fabio Faccio no comando da companhia. Galló, que será presidente do conselho de administração, destacou o crescimento da companhia, antes com lojas e foco na região Sul, para uma das maiores lojas de departamento do País, com operações avançando recentemente para o Uruguai e Argentina – que contará com três unidades a partir do quarto trimestre deste ano.

“As pessoas me perguntam como estou e digo que estou bem. O bom de ter tempo de planejar a sucessão e que a gente se prepara para os novos tempos. Vou seguir como chairman, apoiando as estratégias da companhia, colocando o nariz e não mais o dedo. Sigo como guardião da cultura da Renner”, afirmou o executivo, que ficou por 27 anos na direção da empresa.

“O processos de sucessão ocorreu de forma estruturada ao longo dos últimos cinco anos”, completou. Faccio está na Renner há 20 anos, onde ingressou como trainee, acumulando diversas posições ao longo deste período.