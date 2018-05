Grupo asiático compra controle da empresa paulista de celulose Lwarcel

O grupo asiático RGE, do grupo Asia Pacific Resources International Holdings (April), anunciou nesta quarta-feira, 23, a compra da companhia paulista de celulose Lwarcel, do grupo Lwart, conforme antecipou o jornal O Estado de S. Paulo. O ativo era um dos poucos disponíveis para processos de aquisição no Brasil, na esteira da megafusão entre Fibria e Suzano, anunciada em março, e da compra da Eldorado pela Paper Excellence, no ano passado.

A Lwarcel, que era considerada pouco relevante no setor, mudou de patamar após a fusão entre Fibria e Eldorado, que ainda depende de aprovação, e a compra da Eldorado, que pertence ao grupo J&F, pela Paper Excellence, a ser finalizada no segundo semestre.

Com a operação, os asiáticos ganham força no mercado de celulose no Brasil. No ano passado, a PE comprou a Eldorado e tinha planos de também fazer uma oferta pela Fibria, segundo fontes. O interesse da PE levou a Suzano a fechar as negociações com a Fibria.

Fundado em 1975, o grupo Lwart, do qual a Lwarcel faz parte, é também proprietário de um negócio de rerrefino de óleo combustível, que aproveita lubrificantes usados de automóveis e maquinários