Equatorial Energia contrata crédito com BNDES de até R$ 1,241 bi para SPEs 4 e 6

A Equatorial Energia anunciou que as transmissoras SPEs 4 e 6 assinaram com o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) abertura de crédito no valor total de até R$ 1,241 bilhão, limitados a 80% do projeto, com prazo de 24 anos e 40 meses de carência de principal.

A empresa diz que com esse financiamento equaciona 90% do funding de longo prazo contratado para os seus projetos das SPEs de 1 a 8, “importante passo para mantermos uma estrutura de capital otimizada e com condições competitivas”.