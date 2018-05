Departamento de Justiça dos EUA aprova compra da Monsanto pela Bayer

O Departamento de Justiça dos Estados Unidos aprovou nesta terça-feira, 29, a aquisição da Monsanto pela Bayer, após a companhia alemã ter concordado em vender cerca de US$ 9 bilhões em ativos para preservar a concorrência. O departamento disse que essas vendas são as maiores já exigidas para a aprovação de uma fusão nos EUA.

Os ativos serão comprados pela Basf. No mês passado, o Wall Street Journal disse que o Departamento de Justiça, Monsanto e Bayer tinham chegado a um acordo que permitiria a aprovação da fusão.

O acordo prevê a venda de ativos da Bayer como os negócios de sementes de algodão, canola, soja e vegetais, além do herbicida Liberty, que concorre com o produto Roundup, da Monsanto. O acordo também envolve a transferência de propriedade intelectual e a venda de capacidades de pesquisa e desenvolvimento. Sem essas vendas, a fusão, avaliada em mais de US$ 60 bilhões, diminuiria a concorrência em uma série de sementes e defensivos, resultando em menos opções e preços mais altos, disse o Departamento de Justiça.

Em março, a Comissão Europeia aprovou a fusão mediante determinadas condições, como a venda de mais de US$ 7 bilhões em ativos da Bayer para a Basf. Esses ativos incluem o negócio de sementes e o de herbicidas à base de glifosato. A Bayer já recebeu a aprovação de mais da metade das quase 30 autoridades reguladoras de países que avaliavam a transação, incluindo Brasil e China.

A Bayer é um dos maiores players mundiais no setor de defensivos agrícolas, enquanto a Monsanto é líder em sementes e biotecnologia de plantas. A fusão vai criar o maior fornecedor mundial de pesticidas e sementes para agricultores. Fonte: Dow Jones Newswires.