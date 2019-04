Demanda da Azul cresce 15,6% em março ante março de 2018; oferta aumenta 15,3%

A Azul anunciou nesta quinta-feira, 4, os dados preliminares de tráfego no mês de março, em que apurou aumento da oferta total (ASK) de 15,3% ante o mesmo mês do ano passado. A demanda, ou tráfego de passageiros consolidado (RPK), por sua vez, teve crescimento de 15,6% na mesma comparação.

A área doméstica da empresa aumentou a oferta em 17,5% e a demanda em 20,1%. Já a internacional contou com crescimento de 8,5% e 2,7%, respectivamente.

A taxa de ocupação total subiu 0,2 ponto porcentual, para 80,8%, sendo a doméstica de 81,0% e a internacional de 80,2%, respectivamente, alta de 1,8 ponto porcentual e queda de 4,5 p.p, nesta ordem.

No primeiro trimestre de 2019, a capacidade (oferta) total cresceu 16,0% e a demanda subiu 15,6% na comparação com mesmo intervalo de 2018.

“Como esperado, a demanda continua robusta no Brasil. O foco do crescimento da nossa capacidade continua no fortalecimento de nossa malha doméstica, impulsionado pela substituição de aeronaves menores por aeronaves maiores em rotas que já atendemos. Encerramos o trimestre com 25 A320neos e, como resultado da aceleração do nosso plano de transformação da frota que anunciamos no início deste ano, 40% da nossa capacidade deverá ser

proveniente de aeronaves de nova geração em 2019”, afirmou, em nota, o CEO da Azul, John Rodgerson.