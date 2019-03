Copasa convoca Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária para 11 de abril

A Companhia de Saneamento de Minas Gerais (Copasa) convocou para o dia 11 de abril, às 15 horas, uma assembleia geral ordinária e extraordinária (AGOE), a ser realizada na sede da companhia, em Belo Horizonte.

Segundo documento divulgado na CVM, entre os temas a serem pautados estão a aprovação do relatório anual da administração, balanço patrimonial e as demonstrações financeiras referentes ao exercício social encerrado em 2018; a destinação do lucro líquido da companhia relativo ao período; além da aprovação do programa de investimentos da empresa para o exercício de 2019.