BNDES assina contrato de financiamento de R$ 42,7 mi com a WD Agroindustrial

O Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) informou ter assinado contratos de financiamento com a WD Agroindustrial no valor de R$ 42,7 milhões. “Os recursos serão aplicados em melhorias do parque de geração de energia e ampliação da capacidade de armazenamento, além de fortalecer o capital de giro da empresa, que possui instalações e plantações nas cidades de João Pinheiro e Presidente Olegário, em Minas Gerais”, disse o banco em nota.

Conforme o BNDES, desde 2016 a WD Agroindustrial vem fazendo investimentos que aumentaram a capacidade de cogeração, permitindo o início do fornecimento de energia elétrica para o Sistema Interligado Nacional. “Ela garantiu a venda de 1,7 milhão de MWh durante 25 anos no 23º Leilão de Energia Nova A-5, com início de comercialização em 2021.”

Ainda conforme o comunicado, o plano de investimento da companhia é implementar melhorias no parque de geração de vapor e energia elétrica por meio de biomassa, permitindo a exploração total instalada de 46 MW.

Será construído um armazém de açúcar com capacidade para 20.000 toneladas, dobrando a capacidade de armazenagem.

“No parque de geração serão investidos R$ 13,7 milhões do Fundo Clima. Já na construção do armazém, serão aplicados R$ 5 milhões do Programa para Construção e Ampliação de Armazéns (PCA). Serão ainda financiados R$ 24 milhões via BNDES Giro”, informa a instituição