Banco Inter tem lucro líquido de R$ 22,3 milhões no 4º trimestre, alta de 5%

O Banco Inter registrou lucro líquido contábil de R$ 22,3 milhões no quarto trimestre de 2018, o que representa um crescimento de 5% em relação ao mesmo período de 2017. No critério recorrente, que exclui a reversão do diferimento de CSLL no quarto trimestre e no ano de 2018, o lucro foi de R$ 26,7 milhões, crescimento de 25,6% em um ano. Em todo 2018, o Banco Inter fechou com ganhos de R$ 74,2 milhões no critério recorrente, alta de 38% ante 2017.

O retorno sobre patrimônio líquido (ROAE) anualizado ficou em 9,5% no quarto trimestre, ante 22,6% no mesmo período de 2017. Já a rentabilidade recorrente fechou os últimos três meses em 11,3%. No ano todo, o ROAE caiu 4,4 pontos, para 10,4%.

A carteira de crédito ampliada do Banco Inter cresceu 28,3% em um ano, e 9,4% em três meses, fechando dezembro em R$ 3,338 bilhões. Os ativos totais tiveram aumento de 57,7% em um ano, para R$ 5,641 bilhões, enquanto o patrimônio líquido cresceu 147,7%, para R$ 948,8 milhões.

O Índice de Basileia da instituição financeira bateu em 29,9% em dezembro, ante 17,2% ao final de 2017 e 31,1% em setembro. Já o Índice de Eficiência passou de 57,3% no fim de 2017 para 66,8% no ano passado. Neste indicador, quanto menor o índice, melhor é a eficiência do banco na relação entre as despesas operacionais e as receitas com prestação de serviços.