Banco Indusval vai indicar nova diretoria executiva em reunião no dia 29

Na próxima reunião do Conselho de Administração, marcada para sexta-feira 29, o Banco Indusval indicará nova diretoria executiva. Os nomes propostos são: Fernando Fegyveres para diretor geral e Alexandre Teixeira como diretor executivo.

“Estas indicações, que serão efetuadas na sequência da deliberação sobre aumento de capital, a ser realizada na Assembleia Geral Extraordinária de 27/03/2019, serão deliberadas pelo Conselho de Administração da Companhia e, caso aprovadas, serão submetidas à aprovação do Banco Central do Brasil. Elas são parte importante do processo de reposicionamento da instituição e de retomada do seu crescimento”, diz o banco em fato relevante, nesta segunda-feira, 25.

Também o documento traz que ficou acertado entre os acionistas do bloco de controle que Roberto de Rezende Barbosa será responsável pela integralização de aproximadamente 80% do compromisso firme de R$ 245 milhões, tornando-se, assim, acionista majoritário. Para tanto, contará com a cessão de direitos de preferência dos atuais membros do bloco de e pessoas relacionadas, “a título gratuito”. Haverá novo acordo de acionistas com efeitos após a integralização do aumento de capital e sua homologação pelo Banco Central.

No próximo dia 27, a assembleia votará um aumento de capital no valor mínimo de R$ 245 milhões e no máximo de R$ 325,5 milhões, com a emissão de até 93 milhões de novas ações ordinárias, pelo preço de R$ 3,50, em subscrição privada.

O compromisso era de subscrição e integralização do valor mínimo pelos atuais acionistas controladores do BI&P. “A capitalização visa fortalecer o balanço patrimonial do BI&P e das suas subsidiárias, de forma a permitir o atendimento aos requisitos de Basileia e, com isso, retomar a capacidade de geração de novos negócios e desenvolvimento de atividades”, dizia o fato relevante de 11 de março.