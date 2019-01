Após três mortes por dengue, início das aulas é adiado em São Joaquim da Barra

A Prefeitura de São Joaquim da Barra, município do interior de São Paulo, adiou em duas semanas o início das aulas depois de registrar a morte de três pessoas, em uma semana, com sintomas da dengue grave. O início do ano letivo nas escolas municipais, que deveria acontecer no dia 4 de fevereiro, foi transferido para o dia 18.

O transporte escolar está suspenso durante esse período. De acordo com o Departamento Municipal de Educação, o calendário escolar será adaptado para não prejudicar os alunos.

Desde a semana passada, o município está em estado de calamidade pública devido à epidemia de dengue. O decreto, válido por 90 dias e sujeito à prorrogação por período igual, permite que a prefeitura contrate serviços emergenciais para enfrentar a doença. No próximo sábado, 2, uma força-tarefa fará um mega arrastão contra o mosquito Aedes aegypti.

Além das mortes, a cidade já teve 101 casos confirmados de dengue este ano e ainda investiga 129 casos suspeitos. No último dia 21, morreu uma menina de 9 anos. Dois dias depois, foi vítima uma idosa de 79 anos e, no dia 28, veio a óbito um comerciante de 62 anos.

Em todos os casos, os sintomas foram de dengue grave, provavelmente causado pelo sorotipo 2 do vírus – os exames para confirmação ainda não ficaram prontos.

De acordo com a Secretaria da Saúde, esse vírus está circulando nas regiões norte, noroeste e central do Estado de São Paulo. As pessoas que já tiveram dengue causada por outro tipo de vírus, como o tipo 1, que teve grande circulação durante a epidemia de 2015, tendem a apresentar sintomas mais graves quando infectadas pelo sorotipo 2.