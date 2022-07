Zema prega discurso simples, em convenção do Novo que lança d’Avila à presidência

Na convenção nacional do Partido Novo, em São Paulo, que lançará o cientista político Felipe d’Avila como candidato a presidente e o deputado federal Tiago Mitraud (MG) como vice, o governador de Minas Gerais, Romeu Zema, aconselhou os pré-candidatos da legenda a simplificar o discurso ao eleitorado para ficar “mais absorvível” à maior parte dos brasileiros.

“Temos de adequar, dizer que queremos gerar mais empregos. Dizer que defendemos a Reforma Tributária e a Reforma Fiscal é muito difícil de entender”, disse. Zema afirmou, no entanto, que isso não significa perder os valores da legenda.

O pré-candidato ao governo de São Paulo do Novo, Vinicius Poit, afirmou que é o único nome que não vai utilizar os recursos do fundo eleitoral para disputar a corrida estadual. “Essa é a única candidatura que não usa fundão e que conta com o cidadão, com uma vaquinha que já conta com mais de 1,5 mil pessoas. É a única candidatura que tem um plano”, disse.