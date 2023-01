Zeca Dirceu e Sâmia Bomfim criticam gastos de Bolsonaro com cartão corporativo

O deputado federal reeleito Zeca Dirceu (PT-PR), futuro líder do partido na Câmara, fez uma postagem sobre os gastos do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), de ao menos R$ 27,6 milhões, no cartão corporativo do Executivo.

“ESCANDALOSO! Com a quebra dos sigilos de 100 anos, descobrimos que Bolsonaro gastou R$ 1,46 milhão em um ÚNICO hotel com o cartão corporativo. Somente em uma padaria, o gasto chegou a R$ 362 mil. De simples esse ex-presidente não tem nada!”

Sâmia Bomfim, líder da bancada do PSOL na Câmara, também comentou os gastos do ex-presidente. “Bolsonaro gastou R$ 1,4 milhão em um único hotel no litoral de São Paulo. O motivo? O vagabundo vivia andando de jet ski quando deveria estar trabalhando! Um escárnio com os 33 milhões de famélicos brasileiros.”

Parte do total despendido por Bolsonaro com o cartão corporativo foi gasta em hotéis de luxo, padaria e em gastos pessoais com sorvetes e cosméticos. As informações, publicadas pelo Estadão foram conseguidas pela Fiquem Sabendo – agência de dados públicos especializada na Lei de Acesso à Informação (LAI).