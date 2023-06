Zanin no STF: 55% do eleitorado desaprova indicação, aponta pesquisa

Os que aprovam a escolha do advogado pessoal do presidente Lula para a Corte são 22%

Pesquisa Genial/Quaest divulgada nesta quarta-feira, 21, aponta que 55% do eleitorado desaprova a indicação de Cristiano Zanin para o Supremo Tribunal Federal (STF). Os que aprovam a escolha do advogado pessoal do presidente Luiz Inácio Lula da Silva para a Corte são 22%. Zanin é sabatinado hoje pelo Senado. 23% não souberam responder.

Levando em consideração o voto na eleição passada, a indicação é desaprovada por 78% dos eleitores de Jair Bolsonaro. Entre os que votaram no petista em 2022, 43% aprovam e 32% são contra a indicação.

Ainda segundo o levantamento, a maioria (59%) dos brasileiros acha que o presidente não deveria ter o poder de indicar quem ele quiser para o STF.

O levantamento mostrou ainda que a aprovação popular do presidente voltou para 56%, mesmo patamar de fevereiro, após cair para 51% na medição feita em abril. A recuperação é atribuída à melhora da percepção sobre a economia, já que para 32% dos eleitores a situação econômica melhorou nos últimos 12 meses.

A pesquisa entrevistou, presencialmente, 2.029 eleitores com idade superior a 16 anos entre os dias 15 e 18 de junho. A margem de erro é de 2,2 pontos porcentuais.