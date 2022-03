Zambelli diz ainda não ter sido notificada sobre ação de Sâmia, Talíria e Manuela

A deputada Carla Zambelli (União-DF) afirmou ao Broadcast Político que soube pela imprensa da ação por danos morais da qual é alvo e que foi movida na Justiça pelas deputadas Sâmia Bomfim (Psol-SP) e Talíria Petrone (Psol-RJ) e a ex-deputada Manuela D’Ávila (PcdoB), que foi concorreu como vice na eleição de 2018 na chapa de Fernando Haddad (PT). “Não fomos notificados ainda”, afirmou a parlamentar.

Nesta segunda-feira, 28, a deputada Sâmia Bomfim divulgou em seu Twitter que ela, Talíria Petrone e Manuela DÁvila haviam entrado na Justiça contra Zambelli “em razão de publicações difamatórias”.

À reportagem, Zambelli disse que só se manifestará após ser notificada pela Justiça “para saber qual o fundamento da acusação”.

A investida ocorre após Carla Zambelli atacar as parlamentares por celebrarem a legalização do aborto na Colômbia, no último dia 21, e associá-las a “esquerda genocida”.