Zambelli convoca manifestação contra Lula na Avenida Paulista para 9 de junho

A deputada federal Carla Zambelli (PL-SP), apoiadora do ex-presidente da República, Jair Messias Bolsonaro (PL), convocou em suas redes sociais nesta segunda feira, 27, que aliados do ‘Movimento da Liberdade’ compareçam a um ato de manifestação na Avenida Paulista (SP) no dia 9 de junho contra o atual presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT).

Programado para às 14h, o protesto que tem como título ‘#foralula’ e como ponto de encontro o Museu de Arte de São Paulo Assis Chateaubriand (Masp).

Nas redes, a deputada pede aos seguidores que compartilhem o convite a amigos e familiares, que traz um texto informando as diretrizes do evento.

Atualmente, Zambelli é ré pelos crimes de invasão de dispositivo informático e falsidade ideológica por invasão do site do Conselho Nacional de Justiça (CNJ). A denúncia, que inclui o hacker Walter Delgatti, o ‘Vermelho’, foi feita pela Procuradoria-Geral da República (PGR).

Segundo a investigação da Polícia Federal (PF), os documentos apreendidos com a deputada correspondem, integral ou parcialmente, aos arquivos inseridos por Delgatti no sistema do órgão, o que foi justificado como suficiente para acusá-la. A defesa da deputada nega as acusações.

VEJA O COMUNICADO SOBRE O ATO:

“Convidem seus amigos e familiares e compartilhem com o texto do Movimento Liberdade

MANIFESTAÇÃO – Nós, do Movimento Liberdade, escutando o clamor das ruas, convocamos a todos para uma manifestação pacífica e ordeira a ser realizada no dia 09/06, às 14h, na Av. Paulista, em frente ao MASP.

Diretrizes:

Cartazes permitidos: no sentido de impeachment, apoio ao RS, liberdade de expressão e liberdade de manifestação.

Cartazes proibidos: Ofensas à honra ou dignidade de pessoas estão vedadas; Pedir o fim de instituições constitucionais está proibido; Pedir golpe de estado ou intervenção militar não será admitido.”