XP/Ipespe: Sobem para 48% os que avaliam governo Bolsonaro como ‘ruim ou péssimo’

Com aumento de 3 pontos porcentuais ante à pesquisa anterior, do dia 11, 48% dos entrevistados consideram agora o governo de Jair Bolsonaro (sem partido) como “ruim ou péssimo”, de acordo com a última rodada do levantamento XP/Ipespe, divulgada nesta segunda-feira, 5. A avaliação negativa do governo vem subindo progressivamente desde outubro, registrando um aumento de 17 pontos porcentuais nos últimos seis meses.

Segundo a pesquisa, em outubro de 2020, 31% dos entrevistados avaliaram o governo como ruim. Desde então, a avaliação negativa continuou em escalada até os atuais 48%. Já os que consideram o governo como “ótimo e bom” caíram de 30% para 27% ante a última pesquisa. Os que avaliam o governo como “Regular” se mantiveram em 24%.

Foram realizadas 1.000 entrevistas de abrangência nacional nos dias 29, 30 e 31 de março. A margem de erro máxima é de 3,2 pontos percentuais para o total da amostra.