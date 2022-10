William Bonner analisa debate presidencial e fala em mudança de abordagem

Apresentador do Jornal Nacional há 21 anos, William Bonner é um dos principais mediadores de debates eleitorais do País. No último deles, na quinta-feira, 29, em que o tom acalorado dominou os púlpitos, a postura do jornalista em relação aos excessos dos candidatos foi um assunto bastante comentado nas redes sociais.

“O debate inaugurou um novo tempo, em que candidatos sem nada a perder podem se dedicar a sabotar a dinâmica previamente combinada”, disse Bonner ao jornalista Ancelmo Góis, do jornal O Globo. Na nota, o apresentador afirma que a tensão tem aumentado com o passar dos anos. Ele fez paralelos entre o crescimento das redes sociais e a popularidade da intolerância nesses canais. Nesse cenário, Bonner afirmou ser necessário repensar o esquema de debate eleitoral.

Durante o debate, o jornalista pareceu incomodado com a postura de alguns candidatos, entre eles Padre Kelmon, que foi advertido por falar durante o tempo reservado a seus adversários: “O senhor criou suas próprias regras”, disse Bonner durante o debate, em critica ao candidato do PTB.

“Hoje, a lei eleitoral obriga as emissoras a convidar candidatos de partidos que tenham ao menos meia dúzia de parlamentares. Isso aumenta muito o número de participantes”, escreveu Bonner. O jornalista completou: “Talvez seja o caso de estabelecer uma regra que aumente a exigência de representatividade política para que um candidato participe dos debates.”