Wellington Dias é empossado governador do Piauí e exalta Lula

O governador do Piauí, Wellington Dias (PT), tomou posse no cargo na tarde de hoje em cerimônia na Assembleia Legislativa do Estado. No discurso de posse, o político citou o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva como um “líder”, que foi “forte candidato” nas eleições presidenciais no ano passado. Dias afirmou, durante sua posse, que Lula “está no coração de muitas pessoas pelo que já fez pelo Piauí e pelo Brasil”.

Dias, no entanto, afirmou que procurará o diálogo com o presidente Jair Bolsonaro para conseguir entregar um Piauí com Índice de Desenvolvimento Humano (IDH) melhor que o atual. Dias ocupa o quarto mandato à frente do Piauí. Em seu discurso, ele destacou que o maior desafio do Estado hoje é controlar os gastos com a Previdência. “O maior desafio do Piauí hoje é o desequilíbrio na previdência, e vamos adotar medidas corajosas. Vamos controlar despesas com muito cuidado, respeitando direitos garantidos”, apontou.

Ele ainda prometeu melhorar o marco regulatório para obras de infraestrutura, para promover mais emprego e renda no Estado, além de melhorias na educação e mobilidade urbana para melhorar a qualidade de vida do piauiense. “Queremos colocar o Piauí em condições de chegar a 2022 com IDH alto. Entregaremos um Piauí com IDH igual ou acima de 0,7% em 2022”, disse.