Wellington Dias acompanhará Lula na Assembleia Geral da ONU

O ministro do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome, Wellington Dias, participará da 79ª Assembleia Geral da Organização das Nações Unidas, em Nova York, junto ao presidente Luiz Inácio Lula da Silva. De acordo com o comunicado do governo, a agenda inclui encontros bilaterais, reunião ministerial do G20 e outros eventos paralelos, entre amanhã e quarta-feira (25).

No domingo, Dias participará com Lula da Cúpula do Futuro, sediada nas Nações Unidas, na qual também deve acompanhar diálogos interativos na Câmara do Conselho de Tutela. Já na segunda-feira, o ministro estará em um café da manhã com membros do Fundo Internacional de Desenvolvimento Agrícola (FIDA) e, mais tarde, em evento do Banco Mundial.

Na terça-feira, o ministro acompanhará o discurso do presidente Lula na abertura da Assembleia Geral da ONU pela manhã e, depois, participará de reuniões bilaterais. Dias encerra sua agenda no evento da Aliança Global, que discutirá a fome e a pobreza no mundo.