Waguinho diz que vai se reunir com Lira e Padilha em meio à expectativa de saída de Daniela

O prefeito de Belford Roxo (RJ) e marido da ministra do Turismo, Daniela Carneiro, Waguinho (Republicanos), afirmou que deve se reunir com o ministro das Relações Institucionais, Alexandre Padilha, nesta quarta-feira, 14, e com o presidente da Câmara, Arthur Lira (PP-AL), entre esta quarta e a quinta-feira. Em meio à expectativa de saída de Daniela à frente do Turismo, Waguinho negou que a agora ministra, em troca da sua demissão, vá pedir cargos ou a entrega de um hospital em seu reduto eleitoral.

Em conversa a jornalistas no Palácio do Planalto, Waguinho minimizou a possível saída da ministra da Esplanada.

De acordo com ele, Daniela não pode ficar tanto tempo no ministério por causa da base política no Rio de Janeiro e que voltará para seu “ninho”. “A coisa mais importante da política é ter mandato, Câmara é ninho da Daniela”, disse, acrescentando: “Daniela vai voltar para a Câmara, só não sei quando.”

E declarou: “Não faço interferência, somos governo Lula, somos obediência ao governo Lula.”

Questionado, o prefeito avaliou que a saída do ministério não deve prejudicar a relação do presidente Luiz Inácio Lula da Silva com os evangélicos. “Somos leais ao presidente Lula”, reiterou.

Sobre sua relação com o União Brasil, o prefeito afirmou que Daniela “nunca disse que está de saída” do partido e negou qualquer atrito com o líder do União Brasil na Câmara, Elmar Nascimento (BA). “É meu amigo pessoal, tenho carinho imenso por ele.”

Questionado sobre a reunião que teve na terça-feira com Lula, Padilha e Daniela, Waguinho disse que o chefe do Executivo se emocionou ao dizer que não quer que a ministra deixe a Esplanada.