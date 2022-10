Voto Consciente/Silva: Urnas devem refletir clima de ‘divisão fortíssima’ no País

O cientista político e diretor de projetos do Movimento Voto Consciente, Bruno Silva, acredita que o resultado das eleições deste ano deve refletir o clima de polarização na sociedade entre Lula e Bolsonaro.

“Há um clima de divisão fortíssimo no Brasil, isso é evidente. Há clivagens muito específicas associadas à polarização política que está dada, principalmente no plano nacional, dividindo as preferências entre lulistas e bolsonaristas”, disse Silva ao Broadcast, sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado.

Bruno Silva destacou, ainda, que os dois principais candidatos à Presidência da República apostaram em estratégias diferentes para essa eleição. Na opinião dele, Bolsonaro imprimiu um ritmo mais intenso, com críticas às instituições, enquanto Lula apostou em formar uma aliança ampla que incluiu políticos que já estiveram em lado oposto ao dele.

Em relação à eleição para governos estaduais, o cientista político enxerga os atuais mandatários em melhores condições de buscar a reeleição do que em 2018. Já para o Legislativo, ele vê uma renovação menor do que em 2018, uma vez que os atuais deputados e senadores têm mais acesso a recursos dos partidos. “Deve ser mais uma eleição para políticos experimentados ou para aqueles que vieram nos últimos anos se profissionalizando”, disse.