Votação para a presidência do Senado é anulada

A votação para presidência do Senado, que ocorre na tarde deste sábado, dia 2, foi anulada. Ao verificar os votos depositados na urna para a escolha do novo presidente da Casa, os senadores identificaram que havia uma cédula a mais do que o número de senadores votantes. Foram identificadas 82 cédulas preenchidas, enquanto 81 parlamentares votaram. Houve discussão entre os parlamentares e os fiscais escolhidos pelos partidos decidiram realizar nova votação. O plenário seguiu o entendimento.