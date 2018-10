Votação já está encerrada em países asiáticos

Se o movimento nas seções eleitorais daqui ainda estão se iniciando, do outro lado do mundo os eleitores brasileiros já escolheram seu futuro presidente. Para quem vive no Japão, Austrália e Nova Zelândia as urnas já foram recolhidas e os resultados já estão sendo processados.

No total, se cadastraram para votar no primeiro e segundo turno destas eleições no exterior, 500.727 brasileiros de 171 cidades e 100 países, nos quais o Brasil tem representação diplomática.

Os eleitores não terão direto a votar para governador nestas localidades, ficando a eles a possibilidade de influir apenas na votação para presidente.

Os residentes na Nova Zelândia foram os primeiros, começando a digitar seus votos na urna às 16h de ontem, pelo horário de Brasília. Às 19h, também no horário de Brasília, teve início a votação na Austrália. Em seguida, foram iniciadas a corrida às urnas no Japão e na Coreia do Sul.

As nações com mais eleitores são Estados Unidos (160 mil), Japão (60 mil) e Portugal (39 mil). Entre as cidades, as com maior colégio eleitoral são Boston (35 mil) e Miami (34,3 mil), ambas nos Estados Unidos.