Voo de Mourão para o Rio é cancelado; ele deve chegar com apuração quase no fim

O voo em que o general da reserva Hamilton Mourão (PRTB), candidato a vice-presidente na chapa de Jair Bolsonaro (PSL), viajaria para o Rio de Janeiro na tarde deste domingo, foi cancelado em Brasília.

A previsão era de que ele saísse da capital federal por volta das 15h30, mas terá de aguardar pelo menos até 19h15, voo em que o general foi colocado pela empresa aérea. Com isso, o candidato a vice desembarcará no Rio já com a apuração da eleição presidencial quase finalizada. Ele pretende ir diretamente para a casa de Bolsonaro, na Barra da Tijuca.

A previsão do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) é divulgar o resultado matemático da eleição presidencial até as 21h.