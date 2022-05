Política ‘Viram quanta gente lá?’, diz Bolsonaro sobre manifestações governistas do dia 1º

O presidente Jair Bolsonaro (PL) se mostrou positivamente surpreso com a adesão às manifestações governistas ocorridas neste domingo, dia 1º, ainda que a participação de simpatizantes tenha sido sensivelmente menor em relação a atos anteriores. “Vocês viram quanta gente lá?”, perguntou o presidente a apoiadores que estavam em frente ao Palácio da Alvorada nesta segunda-feira (2).

Bolsonaro ainda chamou o ex-presidente Lula (PT), seu principal rival nas eleições deste ano, de “cara de pau” por responsabilizá-lo pela inflação no País. “Cara de pau dele me culpar pela inflação. Inflação vem do ‘fique em casa’, disse o mandatário aos simpatizantes.

As manifestações de esquerda para marcar o Dia do Trabalhador neste domingo também foram consideradas mais esvaziadas do que o habitual.