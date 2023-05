Vídeos de Bolsonaro dizendo ‘ninguém vai pegar meu telefone’ viralizam após apreensão pela PF

Enquanto o ex-presidente Jair Bolsonaro se prepara para prestar depoimento à Polícia Federal nesta terça-feira, 16, usuários do TikTok têm compartilhado vídeos usando declarações antigas e recentes do ex-chefe do Executivo para ironizar a apreensão de seu aparelho celular. O telefone foi retido no âmbito do mesmo inquérito da PF no qual Bolsonaro será interrogado nesta terça, sob suspeita de fraudes em cartões de vacinas, incluindo o dele e o da filha caçula.

Um dos vídeos, que aparece entre de mais curtidos sobre o tema, alcançou 5,4 milhões de visualizações e mais de 920 mil likes. O conteúdo une dois trechos editados do presidente em uma “thread” da rede social que compara dois momentos, sendo que o último desmente o inicial.

O episódio com o ex-presidente se encaixa nesse modelo de vídeo popular da plataforma. Primeiro, os vídeos trazem um recorte de 2020 no qual, se referindo a uma ação do Supremo Tribunal Federal (STF) movida por partidos políticos, Bolsonaro afirma irritado que “ninguém” pegaria seu telefone; depois, outro recorte de trecho de entrevista que ele concedeu ao programa Pânico, da Jovem Pan, emocionado, reconhecendo a apreensão do aparelho.

No dia 3 de maio, quando teve o celular apreendido, o ex-presidente justificou o gesto, afirmando que não tem nada a esconder, e reiterou que está à disposição das autoridades. Segundo especialistas ouvidos pelo Estadão, informações extraídas do celular de Bolsonaro no âmbito de investigação sobre suposta fraude no cartão de vacinação do ex-presidente podem ser usadas como provas em outros inquéritos em andamento.

Essa não foi a primeira vez que o celular de Bolsonaro entrou na mira das autoridades. Há três anos, em maio de 2020, o então ministro do Supremo Tribunal Federal Celso de Mello, à época decano da Corte, encaminhou um pedido para a Procuradoria-Geral da República (PGR) para que fossem apreendidos os celulares do então presidente, e seu filho Carlos, vereador no Rio de Janeiro. Na época, o procurador-geral da República, Augusto Aras, negou o pedido.