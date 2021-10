Vice-presidente da Câmara participa de ato da oposição em Manaus

02 out 2021 às 19:48 • Última atualização 02 out 2021 às 20:13

Em Manaus, a manifestação contra o governo federal começou às 15h na Praça da Saudade, no Centro Comercial da cidade. Segundo estimativa dos organizadores, cerca de 500 pessoas participaram do ato na capital do Amazonas.

O vice-presidente da Câmara dos Deputados, Marcelo Ramos (PL-AM), participou do ato na capital amazonense. “Houve muito apelo para eu estar em São Paulo. Por sinal, estive lá no último dia 12, mas fiz questão de estar em Manaus para demonstrar que o Brasil de hoje é um país muito sofrido de 14 milhões de desempregados, quase 600 mil famílias enlutadas, inflação descontrolada e temos um presidente que nega a gravidade da situação. É hora de união de todos os democratas do país, seja da esquerda, direita ou do centro”, afirmou.

Os manifestantes portavam faixas e cartazes contra o presidente, cobrando mais ações para conter a pandemia de covid-19 e criticando a gestão do governo federal durante a pandemia.

Outro motivo para pedir a saída do presidente foram as recentes denúncias apresentadas na CPI da Covid no Senado, que aponta indícios de corrupção no âmbito do Ministério da Saúde para compra de vacinas.

Por volta das 16h, uma forte chuva dispersou os manifestantes por cerca de uma hora. O ato foi retomado por volta das 17h, quando o público finalmente saiu em passeata pelo centro comercial de Manaus.