Política Vereador do Guarujá diz que ‘tomou umas’ em discurso na Câmara: ‘Tô meio doidão’

O vereador do Guarujá Fernando Martins dos Santos (MDB) disse que “tomou umas” e estava “meio doidão” em pronunciamento durante sessão solene na Câmara da cidade. O parlamentar afirmou que havia “queimado a largada” e pediu desculpas aos participantes da reunião. “Se houve algum erro aqui é por conta do teor do álcool”, disse.

A sessão para a entrega de títulos de cidadão honorário para personalidades locais ocorreu no último 14 de setembro, mas o vídeo ganhou repercussão nesta sexta-feira, 22.

“O pessoal tá meio preocupado aqui porque eu queimei largada e comemorei antes. Tomei umas e tô meio doidão aqui, viu, vocês me perdoem”, disse o vereador na tribuna, rindo sobre a situação.

Na leitura das biografias dos homenageados, Fernando Martins apresentou dificuldades para ler o discurso e se desculpou novamente. “Seu presidente, só quebrando protocolo aqui. Quero pedir desculpa a todos aqui. Se houve algum erro aqui é por conta do teor do álcool, me perdoa”, afirmou.

O vereador apresentava a voz mais lenta em comparação com outras sessões da Câmara. O vídeo mostra também que ele caminhou com dificuldades para andar do púlpito até o espaço onde foram entregues os diplomas aos homenageados.

Conhecido como Peitola, o vereador é líder comunitário e está no segundo mandato no Guarujá. Foi eleito pela primeira vez em 2016 e reeleito em 2020, com 3.876 votos – o quarto parlamentar mais votado da cidade.

O Estadão procurou o vereador, mas não obteve retorno até a publicação deste texto.