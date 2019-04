Vélez dá ‘tchau’ a Bolsonaro em reunião no Palácio do Planalto

O ex-ministro da Educação Ricardo Vélez Rodríguez reuniu-se na tarde desta segunda-feira, 15, com o presidente Jair Bolsonaro no Palácio do Planalto. Ao fim do encontro, o ex-ministro disse que teve uma boa reunião com o presidente e que veio apenas se despedir. “Vim dar tchau”, afirmou, de forma lacônica.

Filósofo e professor universitário, o ex-ministro não respondeu se Bolsonaro o convidou para outro cargo da administração federal, tampouco deu detalhes sobre seu futuro profissional. “Vou descansar. Não dou declarações”, disse Vélez. Indicação do filósofo Olavo de Carvalho, Vélez foi demitido na semana passada, após episódios que desagradaram ao presidente, como declarações controversas sobre cidadãos brasileiros, desentendimentos entre assessores, exonerações em entidades vinculadas e orientações a diretores de escolas a obrigar alunos a cantar o Hino Nacional e filmar o ato.

Bolsonaro admitiu publicamente que a gestão de Vélez “não estava dando certo”, antes de oficializar a demissão, comunicada pelo Twitter. Substituído pelo economista Abraham Weintraub, Vélez se encontrou com Bolsonaro enquanto ocorre uma reunião interministerial para tratar da política de combustíveis. O encontro foi marcado após a repercussão do recuo da Petrobras em reajustar o preço do óleo diesel na última sexta-feira, 12, – resultado de interferência do presidente Jair Bolsonaro. Depois do ocorrido, a estatal registrou uma perda de R$ 32 bilhões em valor de mercado.