Veja 20 famosos que vão concorrer nas eleições municipais deste ano

Ao menos 20 famosos vão se candidatar às câmaras municipais brasileiras nas eleições deste ano. As eleições para a vereador, marcadas para o próximo dia 6 de outubro, vão ser uma oportunidade para artistas, atletas e influenciadores iniciarem carreira política, enquanto, para outros, o pleito pode ser uma chance de retornarem a cargos eletivos.

Entre os 1.001 candidatos ao cargo de vereador de São Paulo que se registraram no Tribunal Superior Eleitoral (TSE), há nomes conhecidos da política, como o ex-ator e vereador da capital paulista Thammy Miranda (PSD). Ele vai disputar as cadeiras do Legislativo com famosos estreantes, como a influenciadora Luísa Mell (União), que possui mais de 4 milhões de seguidores no Instagram, e a ex-mulher do cantor Zezé Di Camargo, Zilu Camargo (União).

Entre os 1.021 concorrentes à Câmara do Rio, está o ex-deputado estadual Bebeto (PSD), jogador de futebol famoso por participar da conquista da Copa do Mundo de 1994. O ex-atacante vai competir com o ator Babu Santana (PSOL), que ficou em quarto lugar na edição de 2020 do reality show Big Brother Brasil.

Alexandre Corrêa (Avante)

O ex-marido da apresentadora de televisão Ana Hickmann, o empresário Alexandre Corrêa (Avante), vai concorrer a uma vaga na Câmara Municipal de São Paulo. Essa é a primeira eleição dele. Ao TSE, ele declarou ter um patrimônio de R$ 8.618.035,96.

Alexandre Frota (PDT)

Ator e modelo com passagens pela Rede Globo e o SBT, Alexandre Frota (PDT) vai disputar uma vaga na Câmara Municipal de Cotia, na Grande São Paulo. Antigo aliado do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), Frota foi deputado federal entre 2019 e 2023. O ex-ator declarou R$ 90.000,00 em bens.

Babu Santana (PSOL)

Quarto colocado na edição de 2020 do reality show Big Brother Brasil, o ator Babu Santana (PSOL) vai disputar sua primeira eleição neste ano. Concorrendo a uma vaga na Câmara Municipal do Rio de Janeiro, Babu, que tem mais de 5 milhões de seguidores no Instagram, declarou ter um patrimônio de R$ 685.830,00.

Bebeto (PSD)

Titular da equipe brasileira que ganhou o tetracampeonato na Copa do Mundo de 1994, o ex-atacante Bebeto (PSD) também vai concorrer a uma cadeira da Câmara do Rio. Bebeto foi deputado estadual entre 2011 e 2023 e declarou ter R$ 6.029.584,36 em bens.

Dudu Camargo (Republicanos)

Ex-apresentador de programas policiais do SBT, o jornalista Dudu Camargo (Republicanos) é outro estreante que quer se tornar vereador de São Paulo. Dudu declarou à Justiça Eleitoral que não tem bens.

Kelly Santos (Podemos)

Medalhista de bronze na Olimpíada de Sydney em 2000, a ex-jogadora de basquete Kelly Santos (Podemos) vai disputar sua terceira eleição neste ano. A atleta, que nunca conseguiu um cargo eletivo, declarou ter um patrimônio de R$ 69.410,00.

Léo Áquilla (MDB)

Influenciadora com mais de 700 mil seguidores no Instagram, Léo Áquilla (MDB) é outra integrante do grupo de famosos que quer conquistar uma cadeira na Câmara de São Paulo. Veterana na política, ela participou de sete eleições e perdeu todas. Para a Justiça Eleitoral, ele declarou R$ 839.862,89 em bens.

Licurgo Espínola (PT)

Galã de telenovelas do início dos anos 2000 como Malhação, A Indomada e Anjo Mau, o ator Licurgo Espínola (PT) vai disputar a vereança de Curitiba. Candidato pela primeira vez, o artista não declarou patrimônio ao TSE.

Lúcia Gagliasso (PL)

Mãe dos atores Bruno e Thiago Gagliasso, a chef de cozinha Lúcia Gagliasso vai concorrer pela primeira vez à Câmara do Rio pelo PL do ex-presidente Jair Bolsonaro. Assim como Espínola e Dudu Camargo, ela não declarou bens ao TSE.

Luciane Amaral (MDB)

Luciane Amaral (MDB) espera conseguir se tornar vereadora de Alegrete (RS) com a fama do filho, o vice-campeão da edição mais recente do Big Brother Brasil, Matteus Amaral. Ela estreia nas urnas com um patrimônio informado ao TSE de R$ 6.769,54.

Luísa Mell (União Brasil)

A influenciadora e ativista do direito dos animais, Luísa Mell (União), vai tentar ser vereadora de São Paulo neste ano. Estreante na política, ela declarou ter R$ 8.877.934,15 em bens.

Mário Gomes (Republicanos)

Galã das telenovelas Duas Vidas e Vereda Tropical, o ator Mário Gomes (Republicanos) almeja a Câmara do Rio. O artista não declarou patrimônio ao TSE.

Marquito (Republicanos)

Humorista que fez sucesso como animador de palco do Programa do Ratinho, do SBT, Marco Ricciardelli, o “Marquito” concorrerá à Câmara de São Paulo pelo Republicanos. Vereador da capital paulista entre 2013 e 2016, ele disse ter R$ 667.500,00 em bens.

Sandrão do RZO (PT)

Rapper do grupo RZO, Sandro Rogerius, mais conhecido como “Sandrão”, é candidato a vereador de São Paulo pelo PT. Estreante nas urnas, o músico não declarou patrimônio ao TSE.

Sergio Hondjakoff, o ‘Cabeção’ (Cidadania)

Conhecido nacionalmente por interpretar o personagem “Cabeção” em sete temporadas da telenovela Malhação, Sergio Hondjakoff (Cidadania) também está na lista de candidatos à Câmara de São Paulo. O ator declarou ter R$ 530.000,00 em bens.

Tandara do Vôlei (PL)

Campeã olímpica nos Jogos de Londres de 2012, a ex-atleta de vôlei Tandara Caixeta é uma das principais apostas do PL para a disputa da Câmara Municipal de São Paulo. Derrotada nas eleições para deputada federal em 2022, ela informou à Justiça Eleitoral um patrimônio de R$ 1.662.990,25.

Thammy Miranda (PSD)

Vereador de São Paulo desde 2021, o ex-ator Thammy Miranda (PSD) vai tentar a reeleição neste ano para a Câmara da capital paulista. Ele declarou um patrimônio de R$ 5.556.860,56.

Waguinho (Rede)

Integrante do grupo de pagode Os Morenos, que fez sucesso nos anos 90, o cantor Waguinho será candidato do PL à Câmara do Rio. O músico declarou ter R$ 350.000,00 em bens.

Welington Camargo (Avante)

Irmão da dupla sertaneja Zezé Di Camargo & Luciano, o cantor Welington Camargo (Avante) disputa o quarto pleito em outubro, buscando o cargo de vereador por São Paulo. Deputado estadual de Goiás entre 2003 e 2007, Welington declarou ter bens avaliados em R$ 220.000,00.

Zilu Camargo (União Brasil)

Outro nome ligado à dupla sertaneja que estará disputando a Câmara de São Paulo é a empresária Zilu Camargo, ex-esposa de Zezé Di Camargo. Estreante nas urnas, o patrimônio dela é de R$ 8.686.732,84.