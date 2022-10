Veículos da Argentina, EUA e Europa cobrem eleição brasileira em tempo real

Vários meios de comunicação de outros países cobrem o noticiário sobre as eleições do Brasil minuto a minuto. Na Argentina, o Clarín, por exemplo, comenta sobre as longas filas, diante do grande número de eleitores e as “dificuldades na validação biométrica na identificação”. Os concorrentes La Nación e Página 12 também fazem uma cobertura em tempo real.

The New York Times e Bloomberg também acompanham o quadro eleitoral do País, a partir dos Estados Unidos. Na Europa, o britânico The Guardian, o português Público, o francês Le Monde, a alemã Deutsche Welle e o espanhol El País mantêm um “minuto a minuto” do desenrolar da disputa nas urnas brasileiras.

Entre outras emissoras, a Al Jazeera, sediada no Catar, também acompanha ao vivo o quadro eleitoral. Há ainda canais independentes, como no serviço de streaming de vídeos ao vivo Twitch, que acompanham a apuração, como a “Agenda Free TV”.