Vasco goleia Olaria em jogo-treino visando o Brasileirão e perde supervisor de futebol

Um dia após a polêmica demissão do diretor executivo Alexandre Mattos, o Vasco mostrou que em campo a crise não bateu, apesar da queda nas semifinais do Campeonato Carioca. Em preparação para a estreia no Brasileirão, dia 13 de abril, diante do Grêmio os comandados de Ramón Diaz venceram o Olaria por 5 a 0 em jogo-treino.

A preparação ocorreu no CT Moacyr Barbosa e serviu para o treinador observar suas opções, casos do goleiro Keiller, do zagueiro Maicon, dos laterais Puma Rodriguez e Victor Luís e dos atacantes David, Serginho e Clayton. Os gols foram anotados por Clayton, duas vezes, David, JP e um contra. O Vasco usou todos os jogadores disponíveis no elenco enquanto aguarda pela chegada de reforços.

David abriu a contagem com chute forte. Depois, Clayton só teve o trabalho de empurrar as redes com o gol vazio. O terceiro gol saiu em jogada iniciada por David, que avançou e cruzou. O zagueiro tentou desviar e mandou às próprias redes.

Na virada, JP aproveitou cruzamento, dominou e transformou a vitória em goleada. Ainda deu tempo de Clayton aparecer na área para desviar o cruzamento e fechar a boa vitória.

NOVA SAÍDA

Contratado pelo Vasco por indicação do diretor executivo Alexandre Mattos, o supervisor de futebol, Rodrigo Pelaipe, mostrou solidariedade ao ex-chefe e pediu demissão. Ele se despediu dos jogadores nesta sexta-feira.