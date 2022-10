‘Vamos trabalhar pela união dos que querem o bem do País’, diz Moro

O senador eleito pelo Paraná, Sérgio Moro (União Brasil) comentou sobre a vitória de Luiz Inácio Lula da Silva (PT).

“A democracia é assim. O resultado de uma eleição não pode superar o dever de responsabilidade que temos com o Brasil. Vamos trabalhar pela união dos que querem o bem do País. Estarei sempre do lado do que é certo! Estarei na oposição em 2023, respeitando a vontade dos paranaenses.”, escreveu em post no Twitter.