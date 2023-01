‘Vamos responsabilizar quem mantém política carcerária racista’, diz Anielle

A ministra da Igualdade Racial, Anielle Franco, disse nesta quarta-feira, 11, durante solenidade de posse no Palácio do Planalto, que é preciso identificar e responsabilizar quem insiste em manter uma polícia racista de encarceramento no País. Segundo ela, a identificação e responsabilização devem se dar assim como está havendo o engajamento em relação aos atos antidemocráticos de domingo (8).

“Combater o racismo e o fascismo parte – também – da luta por justiça, reparação e por democracia”, disse a ministra, em discurso de posse na tarde desta quarta-feira (11). “Precisamos identificar e responsabilizar quem insiste em manter esta política de morte e encarceramento da nossa juventude negra, comprovadamente falida. Assim como estamos identificando e responsabilizando quem executou, provocou e financiou a barbárie que assistimos no último domingo.”

Anielle destacou ser preciso parar com “fórmulas fracassadas” que não entregam direito e oportunidade a todos. “Hoje nós possuímos um Ministério da Igualdade Racial no Brasil e gostaria de firmar um compromisso com cada um de vocês afirmando que a tarefa que me foi confiada, de ocupar o cargo de Ministra, será exercida com transparência, seriedade, técnica, combatividade, cuidado, respeito à trajetória e conquistas dos movimentos sociais e muita escuta.”

Anielle também apresentou a equipe de seu Ministério. Roberta Eugênio assumirá a Secretaria Executiva do Ministério; Flávia Tambor será a Chefe de Gabinete; Márcia Lima comandará a Secretaria de Políticas de Ações Afirmativas e Combate e Superação do Racismo; Iêda Leal estará à frente da Secretaria de Gestão do Sistema Nacional de Promoção da Igualdade Racial (Sinapir); e Ronaldo dos Santos será o secretário de Políticas para Quilombolas, Povos e Comunidades Tradicionais de Matriz Africana, Povos de Terreiros e Ciganos.