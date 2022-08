‘Vamos liquidar essa fatura no 1º turno’, diz Boulos após pesquisa BTG/FSB

O candidato a deputado federal Guilherme Boulos (PSOL-SP) fez nesta segunda-feira, 15, uma publicação no Twitter sobre a pesquisa do Instituto FSB para Presidência da República, encomendada pelo banco BTG Pactual e divulgada pela manhã. “PRA ABRIR A SEMANA: Lula cresce 4 pontos em pesquisa FSB e Bolsonaro fica estagnado. Vamos dar todo o gás pra liquidar essa fatura no primeiro turno!”, escreveu Boulos.

De acordo com o levantamento, o candidato e ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) lidera a corrida com 45% das intenções de voto, seguido pelo atual chefe do Executivo e candidato à reeleição, Jair Bolsonaro (PL), com 34%. A pesquisa foi feita entre sexta-feira, dia 12, e domingo, 14, com 2 mil eleitores, intervalo de confiança de 95%, margem de erro de 2 pp e está registrada no TSE sob o número BR-00603/2022.