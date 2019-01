‘Vamos inovar na gestão, que será enxuta e dinâmica’, diz secretário de Doria

Responsável por uma secretaria tripla, de Energia, Saneamento e Recursos Hídricos, Marcos Penido (PSDB) diz que a população pode esperar muito trabalho e inovação no governo que se inicia com o governador de São Paulo, João Doria (PSDB).

“Vamos inovar na gestão, que será enxuta e dinâmica para que possamos tentar nos próximos quatro anos eliminar as burocracias e fazer os projetos andarem”, disse.

Em sua área, Penido afirma que buscará a universalização do saneamento básico, com coleta e tratamento de esgoto. O secretário participa de cerimônia de transmissão do cargo no Palácio dos Bandeirantes, após o governador tomar posse na Assembleia Legislativa.