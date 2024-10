Vamos caminhar juntos ‘sem hostilidades nem desalentos insuperáveis’, diz Cármen Lúcia

Ministra também destacou que a democracia é construída com a participação de todas as pessoas, pensem elas igual ou diferente

Na véspera do primeiro turno das eleições municipais, a presidente do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), ministra Cármen Lúcia, convidou os eleitores a exercerem seu direito “fundamental” de votar neste domingo, 6, num pronunciamento em que defendeu a segurança das urnas eletrônicas e pediu que o Brasil “caminhe junto” sem “hostilidades nem desalentos insuperáveis”. No discurso transmitido em cadeia de rádio e televisão, a ministra também destacou que a democracia é construída com a participação de todas as pessoas, pensem elas igual ou diferente.

“O voto é o gesto que guarda o seu ideal de cidade, onde cada um vive e quer realizar seus sonhos. O voto democrático é espaço de liberdade individual para a construção social. Nem sempre se pôde votar no Brasil. O voto foi conquistado para que a democracia prevalecesse, e ela é construída com a participação de todas as pessoas, os que pensam igual e os que pensam diferente. A Constituição brasileira, que hoje completa 36 anos de vigência, contemplou-nos com o direito fundamental de votar para que essa democracia, baseada na soberania do povo, florescesse”, afirmou Cármen, que também é ministra no Supremo Tribunal Federal (STF).

A magistrada também disse que em nenhum outro momento da vida política o cidadão é mais soberano que na hora do voto, que, lembrou ela, tem sigilo garantido pela urna “absolutamente segura”. “Assim, cada pessoa escolhe o que lhe parece melhor. Por isso, neste domingo, convido cada eleitor a exercer o seu direito fundamental de participar, com tranquilidade e seriedade, desse grande momento de escolha do seu representante na cidade. Assim, cada um desempenhará o seu dever de cuidar de si e do outro, para juntos sermos autores da cidadania comprometida e livre para o bem de todas as pessoas”, declarou.

A ministra ainda afirmou que a Justiça Eleitoral trabalhou com afinco e “total engajamento” para que os eleitores possam votar “tranquilamente” neste domingo, entre 8h e 17h, no horário de Brasília, fazendo isso na urna “segura, auditável e inquestionável”. “Ele voto será apurado, o resultado será proclamado e os eleitos serão empossados, segundo o que a maioria do eleitorado decidir, como é próprio da democracia. Cada eleitora e cada eleitor faz sua cidade e cada cidade é o Brasil no qual caminhamos todos os dias. Do plural, fazemos a unidade cívica. Vamos caminhar juntos, atentos, sem hostilidades nem desalentos insuperáveis”, concluiu.