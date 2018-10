Valadares Filho, candidato ao governo de SE, diz que não acredita em pesquisas

O candidato a governador de Sergipe, o deputado federal Valadares Filho (PSB) disse que não acredita nas pesquisas eleitorais que o colocam em segundo lugar, dando o favoritismo para o governador Belivaldo Chagas (PSD). A declaração foi dada hoje, 28, pela manhã, ao votar em Aracaju, acompanhando da vice-candidata Silvia Fontes (PDT) e da mãe Ana Luiza Valadares.

“Acredito muito mais no voto direto, no voto livre e democrático dos sergipanos. Nós vamos ganhar esta eleição”, garantiu. Apesar do otimismo, os números apontam o contrário. Pesquisa divulgada pelo Ibope, neste sábado, indica que Belivaldo tem 61% da preferência do eleitorado, enquanto Valadares tem 39%. Mas para Valadares, “o sentimento do povo sergipano é de mudança”.

O mesmo discurso tem a sua candidata a vice, Silvia Fontes. “Não tenho dúvida que o povo de Sergipe quer a libertação. Mas independentemente do resultado, estou muito feliz pelo que fizemos durante a campanha”, ressaltou.