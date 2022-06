União Brasil, PT, MDB, PSD e Progressistas concentram 47% do Fundo Eleitoral

União Brasil, do pré-candidato à Presidência Luciano Bivar, receberá a maior fatia: R$ 782 milhões

O Tribunal Superior Eleitoral (TSE) divulgou o valor que cada partido vai receber na distribuição dos R$ 4,9 bilhões do Fundo Eleitoral reservado para as eleições de 2022. O União Brasil, do pré-candidato à Presidência Luciano Bivar, receberá a maior fatia – mais de R$ 782 milhões.

O PT, sigla do ex-presidente da República Luiz Inácio Lula da Silva, terá pouco mais de R$ 503 milhões; e o MDB da senadora Simone Tebet ficará com R$ 363 milhões.

O PSD receberá quase 350 milhões e o Progressistas, R$ 344 milhões. Juntas, as cinco legendas respondem por 47,24% dos recursos do fundo distribuídos neste ano.

O PL, sigla do presidente da República Jair Bolsonaro, receberá R$ 288 milhões.

O PDT de Ciro Gomes terá direito a mais de R$ 253 milhões.

O partido Novo renunciou ao repasse e sua cota de R$ 90 milhões será revertida ao Tesouro Nacional. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.