Twitter suspende conta do blogueiro Allan dos Santos a pedido da Justiça

09 out 2021 às 16:18 • Última atualização 09 out 2021 às 16:39

O Twitter suspendeu a conta do blogueiro bolsonarista Allan dos Santos e do site Terça Livre. Segundo aviso da rede social em ambos os perfis, a retenção aconteceu “em resposta a uma demanda legal”. Allan dos Santos é investigado pelo STF (Supremo Tribunal Federal) nos inquéritos das fake news e da organização de atos antidemocráticos.

Em 2020, a conta do blogueiro já havia sido suspensa por determinação do ministro do STF Alexandre de Moraes, mas Santos passou a utilizar um perfil reserva. Também no ano passado, em novembro, o Twitter suspendeu a conta do Terça Livre por violação às regras da plataforma.

Na quinta-feira passada, dia 7, a Polícia Federal cumpriu mandado de busca e apreensão na casa de Tatiana Garcia Bressan, ex-estagiária do gabinete do ministro do STF Ricardo Lewandowski e tratada como “informante” por Allan dos Santos. A ordem partiu de Alexandre de Moraes, também no inquérito das fake news.